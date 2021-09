Vacanze sicure, controlli a tappeto sulle autostrade della regione

Come per le precedenti edizioni, anche nel corso di questi mesi estivi la Polstrada del Friuli Venezia Giulia, nell’ultima settimana di luglio e di agosto ha partecipato all’operazione "Safe holyday", organizzata a livello continentale con una rete di cooperazione nata sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i paesi membri, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia e gli Emirati Arabi Uniti. Intensificati i controlli relativi alle condizioni tecniche dei veicoli, alla sistemazione del carico, alla regolarità dei documenti del conducente e del veicolo nonché all’inosservanza dell’uso dei sistemi di ritenuta anche per minori, affinché si sviluppi la coscienza e la consapevolezza che nello stesso momento tutte le forze di polizia stradale dell’Unione Europea e non solo stanno operando con le stesse modalità, strumenti omogenei ed un obbiettivo comune. Controllati in totale 245 veicoli e accertate 93 violazioni tra mancato uso delle cinture, uso dello smartphone alla guida e sistemazione scorretta del carico. Nonostante i divieti, la Polizia Stradale di Udine ha intercettato e sanzionato quattro autoarticolati che circolavano lungo le autostrade della regione.