Ubriachi al volante e nei bar, il bilancio dei controlli dei carabinieri a Friuli Doc

Tre uomini, due di Udine e uno di Palmanova, sono stati sorpresi nella tarda serata di domenica mentre circolavano a bordo delle loro auto con un tasso alcoolemico che superava in maniera evidente il limite previsto (in un caso anche superiore a1,5 grammi di alcol per litro di sangue). A intercettarli sono stati i carabinieri del Norm di Udine, nell'ambito dei controlli messi in atto per Friuli Doc. Nello stesso contesto i militari hanno sanzionato amministrativamente per ubriachezza due uomini (un italiano e uno straniero) che molestavano gli avventori di due locali del centro cittadino.

