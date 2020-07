Turista rifiutata in Friuli: "Prenotazione cancellata quando hanno saputo che sono napoletana"

Brutto episodio che vede protagonista, suo malgrado, una turista napoletana che aveva deciso di passare del tempo in Friuli. Si chiama Lucia Marsicano, di professione fa l'archeologa e la guida turistica. Tempo fa aveva riservato – tramite un noto sito di prenotazioni on-line – un alloggio in una località della nostra provincia (nella Bassa Friulana, ma non al mare ndr), ma si è vista negare la prenotazione a causa delle sue origini. Il racconto da NapoliToday.it.

"Avevo prenotato una casa su una nota piattaforma di prenotazione online in una località turistica del Nord-Est (in Friuli). Allego la mia descrizione e quella del mio compagno di viaggio scrivendo che siamo colleghi di Roma. La prenotazione viene accettata, procedo al pagamento e sembra tutto ok. Ad un certo punto però salta fuori che sono napoletana e il proprietario di casa mi chiede di cancellare la prenotazione. Vuole che lo faccia io per evitare problemi con l'host (probabilmente). Non è la prima volta che mi capita nel Nord-Est una disavventura simile. Ho sicuramente sbagliato io a non dire che sono una terrona. La prossima volta scriverò: mi chiamo Lucia, sono nata a Napoli da genitori Lucani, ma a 12 anni mi sono trasferita a Roma, dove attualmente vivo."

