Temporali in arrivo dal pomeriggio fino a martedì: allerta meteo

Diramata l'allerta gialla dalla Protezione Civile. Dal pomeriggio di oggi, 1 agosto, e fino a martedì 4 in arrivo temporali anche forti sulla nostra regione. Il progressivo avvicinamento di una saccatura da ovest, infatti, porterà una maggiore instabilità sul Friuli Venezia Giulia. Tra lunedì e martedì, inoltre, il passaggio di un marcato fronte atlantico.

Oggi

Già dal tardo pomeriggio di oggi sarà possibile qualche temporale locale che non si esclude possa essere forte.

Domani

Sempre secondo l'allerta meteo della Protezione Civile, nella giornata di domani, domenica 2 agosto, ci saranno probabili temporali, anche forti, alternati a lunghe fasi di tempo migliore. I temporali saranno più probabili dal pomeriggio e sui monti, ma potranno esserci anche di notte o primo mattino e su altre zone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prossimi giorni

Per quanto riguarda le previsioni per i prossimi giorni, invece, da lunedì 3 agosto saranno probabili temporali diffusi e frequenti su tutto il territorio regionale, anche forti, con piogge localmente intense, fino a martedì in giornata.