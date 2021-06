Temporali in arrivo, massima attenzione per campeggi ed eventi all'aperto

Temporale in arrivo sul Friuli domenica pomeriggio secondo quanto riferisce il bollettino meteo della Protezione civile regionale. L'avvicinamento di una depressione atlantica, con il rinforzo di correnti sud-occidentali in quota, unitamente al caldo molto afoso nei bassi strati, determinerà locale e marcata instabilità pomeridiana, specie sulle Alpi e sulla pianura. Dal pomeriggio sui monti sarà probabile qualche temporale che successivamente potrebbe interessare anche alcune zone di pianura. Qualche temporale potrà essere forte. La Protezione civile raccomanda la massima vigilanza sul territorio, in particolare nelle aree adibite a campeggio e in concomitanza con eventuali manifestazioni all'aperto, al fine di predisporre tempestive misure di pronto intervento.