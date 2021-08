Test antigenico a prezzo calmierato, l'elenco completo delle farmacie aderenti in provincia

Tamponi validi per ottenere il green pass. Il protocollo resta in vigore fino al 30 settembre 2021

Nell'ex provincia di Udine sono sessantatre le farmacie che, al momento, hanno aderito al protocollo per la somministrazione dei test antigenici rapidi, validi per l’emissione del green pass a prezzo calmierato. Il prezzo del test a favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni sarà pari a otto euro, mentre per gli over 18 tale prezzo è fissato a quindici euro. Il protocollo sarà valido fino al 30 settembre 2021. Le prenotazioni, la gestione degli appuntamenti e l’esecuzione dei test verranno eseguiti autonomamente dalle farmacie, con priorità alla fascia di età 12-18 anni.

Elenco farmacie

Federfarma Fvg ha rilasciato un elenco provvisorio delle farmacie che hanno deciso di aderire al protocollo. Questo elenco è da considerarsi provvisorio perché è possibile che altre farmacie decidano di partecipare successivamente. Sarà cura dell'associazione aggiornare sul sito istituzionale un elenco aggiornato in tempo reale. Queste quelle di Udine al 24 agosto 2021.

Aiello - Farmacia Beltrame via Roma 17 Aiello tel 0431 99011

Amaro - Farmacia All'Angelo via Roma 66/B Amaro tel 0433 4663162

Aquileia - Farmacia Corradini D'Elia via Gramsci 18 Aquileia tel 0431 91001

Artegna - Farmacia Zappetti Via L. Menis 2 Artegna tel 0432 987233

Bicinicco - Farmacia Dott.ssa Qualizza Lucia via Palmanova 5/A Bicinicco tel 0432 990558

Bordano - Farmacia Dott. Zanin Cristian via Roma 43 Bordano tel 0432 988355

Cassacco - Farmacia Cassacco piazza Noacco 16/11Cassacco tel 0432 852453

Cavazzo - Farmacia Cavazzo via Zorutti 2/1 Cavazzo tel 0433 93218

Cervignano - Farmacia Comunale "Citta' Di Cervignano" via Monfalcone 7 Cervignano tel 0431 34914

Cervignano - Farmacia S. Antonio via Roma 52 Cervignano tel 0431 32190

Cividale - Farmacia Fontana viale Trieste 3 Cividale tel 0432 731163

Cividale - Farmacia Fornasaro corso Mazzini 24 Cividale tel 0432 731264

Cividale - Farmacia Minisini largo Boiani 11 Cividale tel 0432 731175

Codroipo - Farmacia Cannistraro Claudio Piazzale Gemona 8 Codroipo tel 0432 908299

Corno di Rosazzo - Farmacia Alfarè Giancarlo via Aquileia 70 Corno di Rosazzo tel 0432 759057

Enemonzo - Farmacia Marini via Nazionale 60 Enemonzo tel 0433 74213

Fagagna - Farmacia La Corte via Spilimbergo 184/A Fagagna tel 0432 810621

Forni di Sopra - Farmacia Varmost piazza Centrale 6 Forni di Sopra tel 0433 949294

Gemona del Friuli - Farmacia Bissaldi Chiara piazza G. Garibaldi 3 Gemona tel 0432 981053

Gonars - Farmacia Tancredi Beatrice via E. De Amicis 64 Gonars tel 0432 993032

Lignano Sabbiadoro - Farmacia Sabbiadoro Srl via Centrale 25 (Succursale) Lignano Sabbiadoro tel 0431 71263

Marano Lagunare - Farmacia Persolja piazza Risanamento 1 Marano Lagunare tel 0431 67006

Moggio Udinese - Farmacia San Gallo via Alla Chiesa 13/B Moggio Udinese tel 0433 51130

Palmanova - Farmacia D'ambrosio via Aquileia 22 Palmanova tel 0432 928293

Palmanova - Farmacia S. Nicolò piazza Grande 3? Palmanova tel 0432 928332

Palmanova - Farmacia Facini borgo Cividale 20 Palmanova tel 0432 928292

Pavia di Udine - Percotto - Farmacia Pancino via Villa 2 Percotto tel 0432 686712

Pavia di Udine - Risano - Farmacia Caruso Caccia via della Stazione 23/A Risano tel 0432 564301

Povoletto - Farmacia Muga via Principale 37 Savorgnano al Torre tel 379 2758903

Pozzuolo del Friuli - Farmacia Tosolini via della Cavalleria 32 Pozzuolo del Friuli tel 0432 669017

Pozzuolo del Friuli - Farmacia Sant'andrea via Lignano 41 Zugliano tel 0432 562575

Pradamano - Farmacia Favero via Giovanni Marinelli 2 Pradamano tel 0432 671008

Premariacco - Farmacia Cargnelli via Fiore Dei Liberi 11 Premariacco tel 0432 729012

Ragogna - Farmacia Romanello via Roma 14 Ragogna tel 0432 957269

Rive D'Arcano - Farmacia Micoli via Divisione Julia 1 Rive D'Arcano tel 0432 807005

Ruda - Farmacia Moneghini via Roma 15/a Ruda tel 0431 99061

San Daniele del Friuli - Farmacia Mareschi via C. Battisti 42 San Daniele del Friuli tel 0432 957120

San Giorgio di Nogaro - Farmacia De Fina piazza Xx Settembre 6 San Giorgio di Nogaro tel 0431 65092

Santa Maria la Longa - Farmacia Beltrame via Roma 17 Santa Maria La Longa tel 0432 995168

Sedegliano - Sant'Antonio piazza Roma, 1 Sedegliano tel 0432 916017

Tarcento - Farmacia Mugani piazza Roma 1 Tarcento tel 0432 785330

Tarvisio - Farmacia Dott. Francesco Spaliviero via Roma 22 Tarvisio tel 0428 2046

Tavagnacco - Farmacia Comunale Tavagnacco via Fermi 100 Feletto Umberto tel 0432 583929

Tavagnacco - Farmacia Comuzzi piazza Indipendenza 2 Tavagnacco tel 0432 573023

Tavagnacco - Farmacia Satti via Molin Nuovo, 19 Tavagnacco tel 0432 688081

Tolmezzo - Farmacia Città Alpina piazzale Vittorio Veneto 6 Tolmezzo tel 0433 40591

Tolmezzo - Farmacia Tosoni piazza G. Garibaldi 20 Tolmezzo tel 0433 2128

Tolmezzo - Farmacia Chiussi via Matteotti 8/A Tolmezzo tel 0433 2062

Torviscosa - Farmacia Grigolini piazza Del Popolo 2 Torviscosa tel 0431 92044

Trasaghis - Farmacia Lenardon piazza Unita' D'italia 3 Trasaghis tel 0432 984016

Verzegnis - Farmacia Guida via Udine 2 Verzegnis tel 0433 44118

Visco - Farmacia Flebus via Motello 13 Visco tel 0432 997583

Per le farmacie di Udine consultate questo link