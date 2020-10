Nuovi studenti positivi a scuola, coinvolti due istituti udinesi

Uno studente positivo al "Marinelli" e uno al "Sello". Le scuole cittadine costrette a confrontarsi con i casi di Covid-19. Allo scientifico di viale Leonado da Vinci è arrivata sabato la notizia della positività di un ragazzo assente da scuola già da una settimana. Per questa ragione, in base alle valutazioni del dipartimento di prevenzione, non è stata disposta la quarantena per coloro che hanno avuto contatti con lui. Ieri si è provveduto a una sanificazione straordinaria della scuola a opera del personale Ata.

Al liceo artistico Sello, la positività di uno studente sarebbe stata riscontrata in seguito allo scoppio di un focolaio familiare. Tamponi a insegnanti e alunni identificati dal Dipartimento di prevenzione saranno effettuati nella giornata di oggi.