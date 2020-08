Sesso in pieno giorno in mezzo alle immondizie, 20 mila euro di multa

Sesso in pieno giorno, all'interno di un'automobile, in mezzo alle immondizie. È così che due 50 enni residenti a Lignano si sono guadagnati 20 mila euro di multa. Posteggiati con la vettura tra un cassonetto dell’immondizia e l’altro, intenti a consumare un rappporto sessuale, sono stati scoperti dalla Polizia locale e puniti per aver commesso atti osceni in luogo pubblico. La vicenda si è verificata nei giorni scorsi in via della Vigna, a Sabbiadoro.

