Selvaggia Lucarelli contro il meccanico anti migranti di Plaino

Prima la storia del "Centro stupri", ora quella di un meccanico con idee di violenza, odio razziale e prevaricazione. Selvaggia Lucarelli, blogger e giornalista, torna a puntare l'indice contro qualcosa che accade – sui social – in Friuli. Nel mirino è finito un uomo, di professione meccanico, originario di Plaino, frazione di Pagnacco. Il soggetto, commentando la vicenda dei migranti ospitati al seminario di Castellerio, si è lasciato andare a espressioni di una crudeltà inaudita.

"A Pagnacco, in provincia di Udine, la prefettura, in accordo col seminario che si trova nel paese, ha inviato alcuni profughi della rotta balcanica nella struttura di proprietà ecclesiastica. Uno di loro è positivo al coronavirus (in realtà si tratta di un operatore della struttura ndr).

Ovviamente la Lega con Fredriga ha organizzato una conferenza stampa (non a Pagnacco, ma all'esterno della ex Cavarzerani ndr), dei cittadini sono andati a manifestare contro l’accoglienza, è iniziata una campagna d’odio sui social che è sfociata in parole gravissime.

Nello specifico, questo meccanico del posto, *****, scrive cose aberranti e pericolosissime, invitando i concittadini ad azioni come sparare nei campi a chi scappa, investire in strada i migranti, organizzare spedizioni nel centro che li ospita.

Spero che questo personaggio sia denunciato per reato di istigazione all’odio e alla violenza.

Di sicuro, questo clima osceno presto o tardi diventerà qualcosa che va oltre le minacce sui social. E francamente tutto questo mi fa sempre più paura.