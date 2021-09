Rientra in Friuli da Tenerife e muore a causa di un'infezione presa sull'isola

Una settimana dopo essere rientrato in Friuli da Tenerife, dove all’inizio di agosto era andato a trovare il figlio Sandro, si è sentito male. Dopo ventidue giorni di ricovero all’ospedale di San Daniele, giovedì mattina è deceduto a causa di un’infezione contratta proprio sull’isola. Si tratta del 64 enne Livio Lizzit, residente a Sedegliano. A nulla, come riporta il Messaggero Veneto, sono valse le cure dei sanitari, che si sono prodigati a lungo per tentare di salvargli la vita.

Terzo di quattro fratelli, Livio Lizzit era nato e vissuto nel comune di Sedegliano, cresciuto nella “farie” di una famiglia di maniscalchi. Il sessantaquattrenne era un professionista dell’industria metallurgica, riconosciuto e ricercato per il suo talento a livello nazionale. Nella sua azienda lavorava assieme a Gabriele, il figlio più piccolo, e ora aveva in progetto di unirsi nel lavoro anche con il figlio Sandro. Proprio per questo motivo si era recato a Tenerife.