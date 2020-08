Agevolazioni carburante, aumentano nei Comuni svantaggiati o con contributo maggiorato

Aumentano i contributi regionali per l'acquisto dei carburanti per autotrazione nei Comuni di zona 1, ovvero i Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato. Lo ha deciso oggi la Giunta del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore all'Energia.



Fino a tutto il 30 settembre i contributi regionali salgono così in quei Comuni a 29 centesimi al litro per la benzina (con un aumento quindi di 8 centesimi) e a 20 centesimi per il gasolio (aumento di 6 centesimi). Il contributo in tutti gli altri Comuni rimane di 14 centesimi al litro per la benzina e 9 per il gasolio e resta confermato lo sconto di 5 centesimi aggiuntivi per le auto ibride. L'effettiva erogazione della maggiorazione sullo sconto nei Comuni di zona 1 partirà dalla prossima settimana, appena saranno ultimate le interlocuzioni con le associazioni di categoria delle compagnie petrolifere e dei gestori degli impianti.



L'incremento delle agevolazioni, possibile alla luce dalla legge regionale 14 del 2010, è stato disposto per alleviare le difficoltà economiche imposte dalla pandemia alle categorie produttive e alle famiglie.

