Razzie in Carnia, identificati e arrestati marito e moglie

Arrestati l'otto ottobre i protagonisti del furto di 13 mila euro ai danni di un anziano di Ravascletto. Si tratta di una coppia di coniugi – lui 47 ebbe e lei 4 5 enne –, entrambi pregiudicati. Il furto è stato commesso nel mese di luglio. La vittima lo ha scoperto solo nel mese di settembre quando, verificando l’estratto conto del Banco Posta, ha constatato l’ammanco causato da prelievi effettuati in più riprese dal mese di luglio, tramite la carta bancomat sottratta dalla sua abitazione. A seguito della denuncia i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo sono riusciti a identificare i coniugi, riuscendo a ricostruirne i movimenti. Nei loro confronti è stato emesso un Ordine di applicazione cautelare in carcere e sono stati condotti rispettivamente al carcere di Udine lui e in quello di Trieste lei. I militari durante la fase esecutiva dell’arresto hanno effettuato una perquisizione domiciliare durante la quale sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro diversi arnesi da scasso, dei passamontagna e una replica in acciaio di una pistola priva di tappo rosso.

Parte della refurtiva recuperata