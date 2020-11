Pronto Soccorso di Udine saturo di pazienti Covid, chiesta l'accoglienza dei nuovi casi in altre strutture

Il Pronto soccorso dell'ospedale di Udine chiede di non accogliere più i pazienti Covid e di portarli

nelle altre strutture dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc)".



Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Andrea Ussai, aggiungendo che si stratta di "una richiesta motivata dalla saturazione di tutte le strutture del presidio hub di Udine, comprese le postazioni per pazienti ventilati Covid".

Le difficoltà

"Non possiamo che esprimere grande preoccupazione - commenta l'esponente penstastellato - per questa situazione, considerato che anche gli altri ospedali sono in difficoltà e si trovano con i rispettivi Pronto soccorso ormai pieni".



"Il problema - conclude Ussai - non riguarda solo le terapie intensive, ma un territorio ancora da rinforzare e che non riesce a fare da filtro, arginando gli accessi al Pronto soccorso".