Coronavirus: ci sono diversi casi positivi nel reparto di Cardiologia dell'ospedale di Udine

L'aumento dei contagi non risparmia nemmeno quelli che dovrebbero essere i luoghi più protetti: l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha comunicato ieri che, in seguito ad alcuni casi dì positività riscontrati presso la Cardiologia di Udine, sono stati attivati tutti i protocolli di sicurezza per gli operatori e per gli utenti ed è stata effettuata la sanificazione dei locali.

I soggetti sono tutti asintomatici e posti in isolamento; sono inoltre stati fatti i tamponi a tutto il personale della Struttura e agli utenti. L’attività, pur con un lieve rallentamento, è ripresa regolarmente e le emergenze sono sempre state garantite.

