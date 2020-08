Pioggia su tutto il Friuli, le Prealpi Carniche le più colpite

Durante la notte si sono registrate ancora piogge intense sulle Prealpi Carniche (fino a 76 millimetri in Val Tramontina), piogge sparse in genere moderate sul resto del territorio regionale, più abbondanti sulla costa orientale a Trieste e Muggia (23 millimetri), colpite già ieri pomeriggio da precipitazioni intense in breve tempo. Vento ancora sostenuto sulla costa, con raffiche di 50-60 chilometri dall'ora da Sud-Est.

Previsioni

Nelle prossime ore del mattino sono previsti rovesci e temporali sparsi, specie sulle zone interne della pianura e sulla zona montana. Le piogge saranno in genere abbondanti, localmente intense. In giornata sulla regione insisterà in quota una depressione con aria più fresca, che continuerà comunque a favorire instabilità su tutte le zone, con temporali sparsi, localmente forti e con piogge abbondanti. Dal pomeriggio-sera attenuazione delle piogge e Bora sostenuta sulla costa.

Fiumi e invasi

I principali fiumi e torrenti sono sotto i livelli di guardia. A partire dalle ore 05:37 il gestore comunica che si sta procedendo ad un rilascio d’ acqua, a valle della traversa di Ponte Maraldi (sul Meduna), superiore ai 30 metri cubi al secondo.

Costa

Sulla zona costiera si è registrato alle ore 23:20 di lunedì un picco di alta marea di 0,97 metri a Grado e di 2,52 metri a Trieste.