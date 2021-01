Prosegue il piano vaccinale in Fvg: somministrato oltre il 40% delle dosi consegnate

A questa mattina, le vaccinazioni effettuate in Italia anti covid sono state178.939. Il Friuli Venezia Giulia, ha perso il primato di regione con la maggior percentuale di somministrazioni effettuate per dosi ricevute: è al settimo posto in Italia.

Ieri le dosi somministrate sono state 1492 suddivise tra i cinque ospedali individuati per la fase dell'immunizzazione. Nel dettaglio i vaccini inoculati a Pordenone sono stati 335, a Udine 239, a Monfalcone 240, a Cattinara 449 e infine 229 a Tolmezzo. Il totale delle somministrazioni dall'inizio della campagna vaccinale raggiunge quindi quota 4963 su 11.965 vaccini consegnati, con una percentuale del 41,5%.