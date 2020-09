Misure contro un nuovo lockdown, il piano dell'azienda sanitaria

"Garantire un sistema di risposta flessibile e appropriato che eviti la riduzione delle attività". È questa la logica principale del piano pandemico anti lockdwn elaborato dall'Azienda sanitaria Friuli Centrale. Il documento redatto dall'azienda.

L’evoluzione dell’emergenza Covid-19 e la variabilità dei setting clinico assistenziali ha reso necessario elaborare un piano che, attraverso l’armonizzazione dei processi e la contestualizzazione delle organizzazioni, definisca le direttrici operative per la prevenzione del contagio Covid.

Questa esigenza nasce dalla necessità di capitalizzare le azioni messe in atto durante l’emergenza, i cambiamenti strutturali attuati, i meccanismi di flessibilità instaurati per rispondere a un contesto aziendale ampio, diffuso ed eterogeneo per caratteristiche ambientali e sociodemografiche. In particolare a luglio quando abbiamo iniziato a lavorare sul piano, basandoci sulla letteratura, abbiamo scelto di utilizzare i modelli di Infectious Disease Emergency Response Plan (IDERP) di WHO e ECDC e, vista la complessità ed eterogeneità della nostra azienda, abbiamo deciso di avere un piano per struttura, ospedaliera e distrettuale, che fosse attuabile perché contestualizzato nell’organizzazione vera dei servizi.

Oltre a questo abbiamo diviso la parte organizzativa, flessibile ma più stabile, da quella delle procedure operative che necessitano di aggiornamenti veloci e costanti sulla base dei dati epidemiologici e di letteratura.

È stato un lavoro difficile, sicuramente un’opportunità per lavorare con le persone e conoscere i punti critici dell’organizzazione.

Il piano nasce con l’obiettivo di garantire un sistema di risposta flessibile e appropriato che eviti la riduzione delle attività. Per questo motivo il sistema è improntato sul principio dell’escalation/descalation.

All’interno del un piano aziendale ogni struttura operativa aziendale ha elaborato un piano emergenziale che prevede più livelli di allerta e che è applicabile ed attuabile in ogni contesto emergenziale di natura infettiva.

Gli obiettivi strategici di questo piano sono garantire, nel caso di un’emergenza infettiva, una risposta di sanità pubblica sicura, efficace e coordinata, in particolare gli obiettivi generali sono: