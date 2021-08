Bambina di due anni vaga sola e scalza in via Grazzano alla ricerca della mamma

Coppia perde una bambina di 2 anni e la trovano i carabinieri. La piccola era stata affidata ai due dalla mamma. E' successo oggi in via Grazzano. La Sezione radiomobile dell'Arma è intervenuta perché la piccola, scalza e con indosso solo una maglietta, era stata fermata da un passante mentra vagava da sola per cercare la mamma. Per cui, dopo aver suonato diversi campanelli della via, i militari abbiamo rintracciato una coppia di udinesi, residenti in zona, ai quali era sfuggita la bambina, affidata la sera prima dalla mamma. La minore è stata poi riaffidata a quest'ultima, una donna udinese 40enne. I militari invieranno una nota in Procura per vagliare eventuali responsabilità in ordine alla mancata vigilanza della minorenne.