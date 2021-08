Passo barca, in due mesi da Bibione a Lignano oltre 60mila ciclisti

Passo barca da record da Bibione verso Lignano. In due mesi e mezzo 60125 passeggeri hanno optato per l’attraversamento dal Veneto al Friuli. Numeri che il sindaco di San Michele al Tagliamento Pasqualino Codognotto commenta con grande soddisfazione: “E' una scommessa vinta. La ripartenza c’è stata. Nel giro di poco più di due mesi queste cifre ci permettono di guardare al prosieguo della stagione con ottimismo e ancora una volta confermano la validità di puntare su queste nuove formule turistiche che sono molto apprezzate”. Il sindaco Codognotto conclude: “Il collegamento di turisti per le vie d’acqua, è riconosciuto come un nuovo modo di trasporto ecologico. Questo dei trasporti via acqua rimane attualmente e lo sarà in futuro il più gettonato dei servizi estivi. La scommessa ora è di ampliarli anche in primavera ed in autunno”.