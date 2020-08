Cividale senza palio quest'anno, in costume solo per la messa di San Donato

La decisione era stata presa all'unanimità ancora il 13 maggio scorso. Sicurezza, responsabilità e gestione delle persone: queste le parole chiave che hanno portato i presidenti delle associazioni a decidere per un no al palio di San Donato 2020 a Cividale del Friuli.

La messa

Proprio in voce della sicurezza quest'anno Cividale del Friuli ha scelto di fare le cose in "piccolo" ricordando l'evento a modo proprio, indossando il costume solo per la tradizionale messa di San Donato. Per quest'anno si farà a meno delle 100mila presenze che nel 2019 hanno animato la città ducale, delle strade gremite da cavalieri e dame per salvaguardare in primo luogo la salute, come affermato durante la messa e per aspettare l'anno prossimo festeggiando con il doppio dell'entusiasmo e dell'energia.

"Fare comunità attraverso il palio, creare unione: questo è io vero senso del palio. Oggi più che mai la salute è un dono da difendere e proteggere una responabilità". Queste le parole del parroco che ha tenuto la messa stamani a cui fanno eco quelle del sindaco "uscente" Stefano Balloch, arrivato al suo ultimo palio, il decimo.

In chiesa presenti diversi figuranti e i 5 stendardi dei borghi: borgo di ponte, borgo Brossana, borgo san Pietro, Borgo San Domenico e borco centro.

La forza della tradizione

Una tradizione importante, quella del palio, per i borghi e per la città ducale. Una tradizione che non si vuole lasciare andare, nemmeno quest'anno, aggrappandosi allo spirito che da sempre anima l'evento manifestandolo a modo proprio. Intanto gli organizzatori guardano avanti uniti nella decisione presa, pensando già alla prossima edizione della rievocazione della festa della città in onore di San Donato, Patrono di Cividale del Friuli.