In palestra senza Green Pass, fioccano multe per clienti e titolare

E' successo in una palestra in provincia di Udine. I tre clienti, all'arrivo dei Carabinieri del NAS, sono stati multati per un totale di 400€ l'uno. Intanto oltre 60 istruttori hanno firmato una lettera per il Presidente Fedriga per chiedere supporto nell'affrontare il difficile momento per il comparto.