In arrivo nuove piste ciclabili in città: ecco i percorsi che nasceranno

Due milioni di euro circa, dal Friuli Venezia Giulia al Comune di Udine, per la realizzazione di piste ciclabili considerate strategiche non solo per il capoluogo, ma anche per i comuni limitrofi. È quanto ha annunciato oggi nella sede udinese della Regione l'assessore ai trasporti, Graziano Pizzimenti, nel corso di un incontro con il vice sindaco Michelini e il sindaco Fontanini.

Gli interventi

Il primo intervento in programma riguarda la creazione di una pista ciclabile che da piazzale Cella porta a Cargnacco. Nei lavori sono compresi anche lo spostamento dell’asse stradale in corrispondenza dell’intersezione con via Gonars e via Selvuzzis e la contestuale realizzazione di una rotonda al fine di rendere l’incrocio, oggi estremamente pericoloso, sicuro sia per i ciclisti che per gli automobilisti. Il secondo progetto si riferisce a un percorso che dal centro porta a Villa Primavera, con la sistemazione e messa in sicurezza dal punto di vista sismico del ponte canale di scarico del collettore occidentale di Udine. La terza iniziativa riguarderà la sistemazione dell’ippovia, inserita nell’ambito della ciclovia Alpeadria.