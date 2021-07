Balzo in avanti della campagna vaccinale, gli under 40 sono più della metà

Stanno aumentando le prenotazioni per il vaccino anti Covid in Friuli Venezia Giulia. Complessivamente si sono prenotate 6.762 persone: 4.643 ieri e 2.119 nella mattinata di oggi. Forte adesione dei giovani, sono 3.886 gli under 40, circa il 58 per cento sul totale dei prenotati. Un segnale importante, dal momento che i dati del contagio indicano proprio questa fascia di età come quella più vulnerabile al contagio nelle ultime settimane. Colpisce il dato della fascia 12-19 anni sono ben 1.604 i ragazzi che si sono prenotati per la loro dose di vaccino.E rappresentano più del 41 per cento del totale della categoria sotto i quarantanni.

Riccardo Riccardi, vice governatore ha dichiarato: "Dobbiamo lavorare per garantire l'immunizzazione degli under 40 ed evitare che possano diventare involontari strumenti di diffusione del virus verso soggetti più a rischio come anziani e immunodepressi. Ogni incremento del numero di persone immunizzate ci porta un po' più vicini alla fine della pandemia e al ritorno alla normalità".