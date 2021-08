Incidente a Percoto: la vittima è l'udinese Bruno Bonetti

Si chiama Bruno Bonetti, l'uomo di 79 anni deceduto oggi pomeriggio in un incidente automobilistico in via Crimea, strada che collega Percoto a Trivignano Udinese. Il sinistro è avvenuto intorno alle 17 e, secondo una prima ricostruzione della dinamica, l'uomo sarebbe uscito autonomamente di strada e la sua auto, una vettura con i comandi al volante, sarebbe finita in un fossato con un impatto che non ha lasciato scampo all'uomo, residente a Cussignacco. Sul posto sono giunti prontamente i soccorsi, che hanno constatato il decesso dell'uomo, i vigili del fuoco e i carabinieri di Palmanova.