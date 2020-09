Spinte fuori dal furgone in corsa: tre persone ferite, una rischia di perdere un occhio

Scaraventate fuori dal furgone del passeur in corsa: così tre persone migranti sono rimaste ferite questa mattina a Villa Vicentina, in borgo Sandrigo. Alcune persone hanno segnalato il fatto ai carabinieri della compagnia di Palmanova, che sono intervenuti sul posto per verificare l'accaduto: a quanto si è appreso, tre persone sono state spinte fuori da un furgone probabilmente diretto a Cervignano del Friuli (poco dopo altre nove persone sono state rintracciate sui binari proprio nella città della Bassa friulana). Tutti e tre sono rimasti seriamente feriti: una persona rischia di perdere un occhio, un'altra ha subito lo schiacciamento di un piede e il terzo uomo ha rotto una gamba. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

