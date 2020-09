Emergenza migranti, l'appello: "Servono nuovi accordi e nuovi spazi, si rischia il tracollo"

"Ogni giorno continuano i rintracci di migranti irregolari in provincia di Udine e in tutta la regione Friuli Venezia Giulia, bisogna mantenere molto alta l’attenzione su quello che sta accadendo sul nostro territorio". L'appello arriva dal Sap, il sindacato autonomo di polizia. "Solo in provincia di Udine – fa sapere il segretario Tioni – negli ultimi mesi sono stati rintracciati più di 1500 migranti, più di 500 nell’ultimo mese, 70 nelle ultime 24 ore".

Lamorgese

"Il tempo passa e i flussi migratori dalla “rotta balcanica” continuano ad aumentare, ma da parte del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che aveva annunciato nelle scorse settimane la sua visita in Friuli Venezia Giulia (sarà ìn regione l'8 settembre ndr) per discutere e per fare il punto della situazione su questo tema, ancora nessuna soluzione" attacca Tioni.

Cosa manca

"La situazione che stiamo affrontando ha bisogno di risposte chiare e di un'attenzione che ora non corrisponde all’entità del problema e alle necessità di chi opera sul territorio. Mancano protocolli chiari e adeguati – spiega Tioni – per garantire la tutela sanitaria degli operatori delle Forze dell’Ordine, di chi fa soccorso pubblico e dei cittadini".

Cosa serve

"Servono spazi adeguati, oltre che per l’accoglienza anche per permettere alle forze dell’ordine di lavorare in sicurezza – dice Tioni –. Servono nuovi accordi per le pratiche di riammissione dei migranti rintracciati provenienti dalla Slovenia. Servono ulteriori rinforzi per presidiare i confini e cercare di bloccare gli ingressi illegali e per la trattazione delle pratiche dei migranti stessi. Bisogna, al più presto, trasferire fuori regione una parte dei migranti già presenti sul nostro territorio perché l’apparato sicurezza in queste condizioni, rischia il tracollo e le Forze dell’Ordine non sono in grado di fronteggiarlo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Migranti parcheggiati

"Segnaliamo – chiude Tioni – che ormai è più di venti giorni che i migranti vengono “parcheggiati” a bordo di pullman nello spiazzo del “Santuario di Madonna Missionaria” a Tricesimo, in attesa dell’effettuazione del tampone e della loro sistemazione nelle strutture di accoglienza. Ormai le forze dell’ordine sono quasi esclusivamente impegnate nella loro vigilanza e per la loro trattazione, anche più di 60 migranti lasciati nei pullman e qualcuno di loro anche per più di sei giorni, ormai questa soluzione, che doveva essere temporanea è diventata la prassi, migranti e colleghi lasciati in strada perché le istituzioni non sono in grado di gestire la situazione".