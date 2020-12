Neve oltre il mezzo metro in montagna, oggi ancora maltempo

Friuli ancora nella morsa del maltempo a causa di pioggia, vento e neve. Dalle 9 di ieri sulla regione si sono verificate precipitazioni molto intense, sulla pianura e sulla Pedemontana orientale, con cumulati massimi fino a 113 millimetri a Fossalon di Grado e fino a 156 a Gemona, mentre sulla pianura pordenonese sono caduti mediamente fra i 20 ed i 50 millimetri, in Val Tramontina 123. Sulla costa a Lignano 97, a Grado 106. La quota neve si è mantenuta piuttosto bassa, fra 300 e 400 metri su tutta il territorio montano, con nevicate più intense in Carnia e a Sappada, sono caduti da 20 a 50 centimetri di neve fresca. Soffia Bora sostenuta in pianura con raffiche fino a 65 chilometri orari, vento più moderato da est-sudest a Trieste.

Evoluzione

Da stamane, e fino alle ore centrali della giornata, sarà probabile una nuova ripresa delle precipitazioni abbondanti, localmente intense. I cumulati di precipitazione attesi su gran parte della regione, per le prossime 24 ore, sono stimati fra 30 e 60 millimetri circa. In montagna continuerà a nevicare, anche intensamente, specie su Alpi e Prealpi Carniche oltre 300-400 metri circa, con 20-50 centimetri di nuova neve. Soffierà Bora moderata in pianura, da sostenuta a forte sulla costa, vento sostenuto da sud-est in quota. Nel corso del pomeriggio di mercoledì attenuazione delle precipitazioni, probabile cessazione però solo in tarda serata. Giovedì possibili ancora precipitazioni sparse intermittenti, in genere deboli.

Frane, smottamenti e allagamenti

A Nimis segnalazione per smottamento in località Motta, sulla strada Nimis -Povoletto. Allagamenti a Cervignano del Friuli, San Lorenzo Isontino, Farra D’Isonzo, Tricesimo, Taipana, Aquileia. Blackout per 10mila utenze disalimentate specie in Carnia, in particolare nei Comuni di Forni di Sotto, Rigolato, Paularo, Resia, Prato Carnico, Ampezzo, Sappada e Pordenone (zona allagata).