Maltempo, frane, allagamenti e alberi abbattuti anche in città

Frane, allagamenti, alberi abbattuti e blackout. Bilancio impietoso per il maltempo che si è riversato sul Friuli. Allagamenti a Travesio, Prato Carnico, Polcenigo, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Pordenone, Budoia, Cividale. Frane a Erto e Casso, Forni di Sotto, alberi abbattuti a Lauco, Ovaro, Andreis, Clauzetto e Udine, acqua alta a Grado, blackout per oltre 1000 utenze Enel in Carnia e nel Pordenonese, chiuso il sottopasso ferroviario a Zoppola per allagamento causa esondazione del Fiume Meduna, chiusa la SR 40 di Paularo tra Arta Terme e Paularo, la SP 1 1 di Verzegnis da Verzegnis a Chiacis, la SR UD 40 chiusa per frana in comune di Arta Terme, isolata la frazione di Casso per frana, strada per Frassenetto, Sigilletto e Collina chiusa per frana, ad Avaris Socchieve interdetta la circolazione, chiusura della viabilità a Campoformido in via Trieste. Restano le chiusure già segnalate in precedenza della SR 251 per esondazione del Torrente Cellina, chiusi i guadi di Rauscedo e di Murlis sul Meduna, chiuso il guado sul Lumiei a Socchieve.

La situazione

Oggi fino a sera probabili ulteriori precipitazioni intense sulla zona montana, molto intense sulle Prealpi Carniche, abbondanti o intense e temporalesche su pianura e costa. Quota neve in rialzo sui 1500-1800 metri circa, poi in calo nel pomeriggio a 1000-1200 metri. Venti meridionali sostenuti con raffiche forti, localmente anche molto forti specie in quota.

Previsioni

Domani precipitazioni sparse e intermittenti, in genere moderate, con quota neve a 600-800 metri. Possibili rovesci temporaleschi con piogge localmente più abbondanti specie su pianura e costa. Venti moderati da sud. Per martedì la tendenza è di precipitazioni diffuse, da abbondanti a intense, con quota neve oltre i 500-700 metri. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa.