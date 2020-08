Maltempo a Udine e dintorni: vento, grandine e alberi caduti

Pioggia, grandine e forte vento su Udine e dintorni nella notte, poco dopo l'una. Un albero è caduto in via Monte Ortigara, nel quartiere di Chiavris: sul posto i vigili del fuoco di Udine con un'autoscala. Un'altra pianta si è schiantata in via Forze Armate, in zona Udine Est. Cadute di piante segnalate anche a Remanzacco.

Alberi caduti a Remanzacco