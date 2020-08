Notte di maltempo in FVG tra frane e allagamenti, decine le chiamate di soccorso in tutta la regione

Dopo l'allerta arancione diramata ieri dalla Protezione Civile il maltempo si è abbattuto, come previsto, anche sulla nostra regione. Decine le chiamate di soccorso per allagamenti, smottamenti e black out che si sono verificati in tutta la regione. Possibili ulteriori temporali nella mattinata di oggi