Alberi caduti, corrente saltata e paura: la bufera ha colpito tutto il Friuli

Nella sera di ieri il maltempo ha colpito dalla Bassa friulana in su, senza risparmiare la città di Udine

Tuoni, fulmini, pioggia e vento. Dopo le 22 di ieri sera, lunedì 16 agosto, il maltempo si è abbattuto sul Friuli, senza risparmiare nessuna zona: dalla Bassa friulana fino ai monti, anche le città come Udine sono state colpite dai forti temporali preannunciati dalla Protezione civile, che aveva in giornata diramato l'allerta gialla. Oggi si contano i danni: diversi gli alberi crollati e i blackout. In qualche zona, oltre alla pioggia, è arrivata anche la grandine.

A Tarcento i volontari della Protezione civile sono intervenuti per liberare la strada dagli alberi caduti a causa del vento.