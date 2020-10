Litiga con il cugino e lo accoltella: uno finisce in ospedale e l'altro nella caserma dei carabinieri

Una lite tra cugine finisce a coltellate: nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Martignacco a seguito di una segnalazione all'interno di un capannone. Un 35enne residente in Carnia è stato ferito con un'arma da taglio. Immediati gli accertamenti effettuati dal personale, che hanno permesso di accertare che il malcapitato, a seguito di una lite per futili motivi, è stato accoltellato ad un braccio dal cugino, un 37enne residente nella zona di Majano.

L'aggressore è stato rintracciato dai carabinieri presso la sua abitazione: ha ammesso la sua responsabilità, consegnando il coltello usato per l'aggressione, sequestrato dai militari dell'Arma. L'uomo rimasto ferito si è recato autonomamente al pronto soccorso dell'ospedale di San Daniele del Friuli, dove è stato medicato, per poi essere stato trasferito all'ospedale di Pordenone dove si trova tuttora ricoverato non in pericolo di vita. L'aggressore è stato denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni personali aggravate.