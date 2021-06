Esplodono i vapori della fabbrica: ustionato un operaio

Grave infortunio sul lavoro questa mattina in un’azienda con sede a Trasaghis. Come riporta il Messaggero Veneto si tratta della “Colombino&Polano”, un'azienda specializzata nella produzione di imballaggi industriali.

I fatti

Da quello che si è appreso, l'infortunio si è verificato intorno alle 9 di oggi, giovedì 17 giugno: sono esplosi dei vapori generati da un liquido infiammabile e un operaio è rimasto ustionato. Si tratta di un uomo residente a Majano, di 54 anni. L'incidente si è verificato in una zona di deposito materiali, all'esterno. Sul posto l'ambulanza del 118, un'automedica, i carabinieri di Osoppo e Gemona e i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona. Indaga la Procura della Repubblica.

I primi a prestare i soccorsi sono stati i colleghi di lavoro, nell'attesa dell'arrivo del personale sanitario che hanno trasportato, dopo averlo stabilizzato, l'uomo all'ospedale di Udine in condizioni piuttosto serie. L'operaio non dovrebbe essere in pericolo di vita.