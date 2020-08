Incidente lungo la statale, sfiorata la rissa tra le persone coinvolte

Sfiorata la rissa dopo un incidente stradale lungo la strada statale 14, a Latisana, in direzione di Lignano Sabbiadoro. L'episodio nella serata di sabato, quando erano passate da poco le 20 e 30. L'episodio è riportato dal Messaggero Veneto. Tre vetture, per cause da accertare, si sono scontrate all'altezza di una rotatoria. Due persone sono rimaste ferite, ma in maniera lieve. Ci sono stati attimi di forte tensione in quando le persone coinvolte sono quasi venute alle mani, ma il contatto fisico è stato scongiurato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi.

