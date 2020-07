Schianto tra San Giorgio e Porpetto, grave un giovane motociclista

Un motociclista è rimasto ferito in maniera grave nel primo pomeriggio di oggi in seguito a un incidente che si è verificato lungo la strada provinciale 80, nel territorio del comune di San Giorgio di Nogaro, andando verso Porpetto.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di San Giorgio si sono scontrati il motociclista e una vettura Dacia. Il centauro – un 28 enne del Medio Friuli, in seguito all'impatto, è rovinato a terra battendo la testa.

È stato condotto all'ospedale triestino di Cattinara dall'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido. Sul posto anche i Vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dei mezzi, e per la bonifica della sede stradale.

