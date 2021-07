Scontro a Mariano, grave un 23 enne di Remanzacco

Un giovane di Remanzacco è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente che si è verificato stamane, alle 8 e 45 circa, tra Borgnano e Mariano del Friuli. Per cause ancora in corso di accertamento la Golf grigia condotta dal ragazzo di Remanzacco (classe 1998) e una Kia azzurra al cui volante c’era una 54enne di Monfalcone sono rimaste coinvolte nell'impatto: l’auto condotta dalla donna si è ribaltata.

Le condizioni

Il ragazzo è stato trasportato in condizioni gravi con l’elisoccorso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La donna è stata ricoverata, anch’essa con ferite serie, all'ospedale di Cattinara, a Trieste, dove è stata condotta a bordo di un’ambulanza. Nessuno dei due è iin pericolo di vita.