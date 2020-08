Scontro a Majano, muore un motociclista

Un motociclista ha perso la vita lungo la strada regionale 463, nel territorio del comune di Majano, a pochi metri da dove via Osoppo si incrocia con via Divisione Julia. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale majanese, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità, si sono scontrati un furgoncino Ape Piaggio e una motocicletta.

Soccorsi

Inutili i soccorsi per il centauro, che è deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto. La Centrale Sores di Palmanova aveva inviato sul posto l'elicottero sanitario, insieme alla automedica e a un'ambulanza proveniente da San Daniele. Illesi il conducente del mezzo a quattro ruote e il suo passeggero, due persone anziane. Sul posto anche i carabinieri. A supporto del personale medico, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli che hanno messo in sicurezza l'area e le vetture coinvolte.