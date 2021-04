Lo schianto sulla strada verso casa, tragedia nella Bassa per la perdita di due ragazzi

Erano entrambe residenti il Friuli le due persone morte ieri, nell'incidente stradale avvenuto verso le 18.30 lungo l'autostrada A4, tra San Donà di Piave e Cessalto. Le vittime erano il conducente e il passeggero di un furgone che, mentre viaggiava ha tamponato violentemente un tir, finendo schiacciato. Hanno perso la vita Erik Galluzzo, di 28 anni, e Eder Shqalshi, 34enne di origine albanese, entrambi residenti a Talmassons. I mezzi stavano procedendo in direzione Trieste. Lo schianto potrebbe essere indirettamente collegato a un altro incidente che si era verificato poco prima, un paio di chilometri più avanti: un tamponamento fra due mezzi pesanti, in cui è rimasto ferito un camionista, che ha creato coda e rallentamenti. Pochi minuti più tardi è sopraggiunto il furgone: è possibile che il conducente si sia trovato di fronte il rallentamento e non sia riuscito a frenare in tempo.

Galluzzo era un rugbista. Militava nella Juvenilia di Bagnaria Arsa. Il club lo ha voluto ricordare così.