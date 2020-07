Schianto a Mereto di Capitolo, la vittima è un uomo di Aiello

È rovinato a terra sull'asfalto, mentre viaggiava in sella al suo scooter, finendo poi – una volta al suolo – per essere investito da un altro mezzo a due ruote proveniente dalla direzione contraria. Il conducente dell'altro veicolo è rovinato a terra a sua volta, rimediando delle ferite gravi. È così che avrebbe perso la vita il 60enne di Aiello del Friuli Enzo Sclaunich, vittima di un incidente che si è verificato nella serata di domenica (verso le 20 e 30) lungo la strada regionale 352, all'altezza di Mereto di Capitolo, frazione di Santa Maria la Longa. Gli accertamenti sulla vicenda sono a carico dei carabinieri delle stazioni di Manzano e di Pavia di Udine, intervenuti sul posto per i rilievi. Il sinistro ha paralizzato il traffico sulla direttrice, costringendo le forze dell'ordine a deviare il flusso del traffico lungo una strada alternativa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.