Non ce l'ha fatta il giovane Cristian, morto a soli 23 anni

È morto nella notte il 23 enne tarcentino Cristian D’Agostini, vittima di un terribile incidente avvenuto tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre in via Martiri della Libertà, nella frazione di Ciseriis, a pochi metri di distanza da dove abitava con la famiglia. Al Santa Maria della Misericordia di Udine sono state avviate le procedure per l'espianto e la donazione degli organi. Il dolore è grande in tutta la comunità di Tarcento, che piange un ragazzo benvoluto da tutti. Lo testimoniano i tanti messaggi di affetto, nei suoi confronti, espressi sui social.

