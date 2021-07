Va a seppellire il fratello in Carnia, muore in uno scontro in Cadore

Incidente mortale nel pomeriggio di venerdì a Santo Stefano di Cadore, a pochi chilometri dal Friuli. Poco prima della galleria Comelico, nei pressi della Casa Cantoniera, un furgone caddy con a bordo una famiglia di Montebelluna si è scontrato frontalmente con un'autocisterna. Violentissimo l'impatto, avvenuto intorno alle ore 16. Per Claudio D'Agaro, 63enne architetto residente a Montebelluna e originario di Forni Avoltri, non c'è stato nulla da fare. L'uomo ha perso la vita sul colpo: ferite, ma non in pericolo di vita, la moglie seduta al suo fianco e le due figlie. Il personale del Suem 118 ha cercato in tutti i modi di rianimare D'Agaro sul posto, ma per il 63enne era ormai troppo tardi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Santo Stefano di Cadore con i carabinieri per i rilievi del caso. D'Agaro era diretto verso la tumulazione delle ceneri del fratello Dante, nel suo paese d'origine, Frassenetto di Forni Avoltri.