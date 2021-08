Esce di strada e perde la vita, addio al 32 enne Alex

Incidente mortale, poco prima delle 6 di oggi, lungo la strada provinciale10 a Farla, frazione di Majano. A perdere la vita è stato un 32 enne di Tarcento, Alex Rocco Passalacqua. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri – intervenuti sul posto per i rilievi –, la vettura condotta dall’uomo è uscita di strada finendo finendo la sua corsa contro un albero in un campo a bordo carreggiata, dopo aver demolito una parte del guardrail. A dare l’allarme un automobilista di passaggio Sul posto gli operatori del 118 – con elicottero e ambulanza – , ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Le ferite rimediate da Passalacqua erano troppo gravi. Presenti anche i vigili del fuoco di San Daniele del Friuli e di Gemona.