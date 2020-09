Scontro a Colloredo, un morto e una ferito grave

Scontro mortale tra due autovetture nel pomeriggio di oggi a Codugnella di Colloredo di Monte Albano. Coinvolti duo uomini: uno - Loris Dordolo, classe 1961 - è deceduto sul colpo a causa delle ferite rimediate, l'altro è ferito in maniera molto grave. Il sinistro si è verificato verso le 17 e 30. La ferita è stata liberata dall'abitacolo della sua vettura dal personale sanitario inviato dalla Sores di Palmanova. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, a supporto del personale medico, per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della sede stradale.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.