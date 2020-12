Mattinata di incidenti: tangenziale e centro di Udine bloccati dal traffico

Il maltempo comincia a fare i primi danni, almeno per quanto riguarda gli incidenti stradali. Nella mattina di oggi, giovedì 3 dicembre, si è verificato dapprima un forte rallentamento del traffico in tangenziale nord: intorno alle 6.40 di questa mattina si è verificato un incidente che ha bloccato il traffico veicolare. All'altezzadi Pasian di Prato un veicolo della polizia segnalava i rallentamenti dovuti al sinistro verificatosi qualche chilometro più a nord, nel territorio di Tavagnacco, con un camion messo di traverso sulla carreggiata.

Incidente a Udine

Anche a Udine si è verificato un incidente, intorno alle 8.30 di mattina, che ha bloccato la circolazione nelle vie di accesso a piazzale Cella. Il traffico è completamente fermo e la dinamica dei fatti è ancora in via di accertamento: pare che un'automobile sia finita contro un albero in via Tullio. Sul posto la polizia municipale.