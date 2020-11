Perde il controllo della moto e cade, ferito un centauro

Ha perso il controllo della sua due ruote ed è rovinato violentemente sull'asfalto. E' accaduto ieri pomeriggio a Ipplis di Premariacco in direzione Manzano.

Il centuro, caduto mentre percorreva una rotonda è stato trasportato all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni non gravi per le cure del caso.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale Uti Natisone e i Vigili del Fuoco di Cividale del Friuli.