Si ribalta con l'auto: grave incidente per l'ex Udinese Morgan De Sanctis

Grave incidente automobilistico per l’ex calciatore bianconero Morgan De Sanctis, ora dirigente sportivo della Roma. Come riferisce Udinese Tv, nella notte l'ex portiere è stato coinvolto in un un incidente a Roma e nelle scorse ore è stato sottoposto a intervento chirurgico all’ospedale Agostino Gemelli. Da quel che si è appreso, l'intervento è stato necessario a seguito di un’emorragia all’addome e ora De Sanctis si trova in terapia intensiva.

I fatti

Da quel si è appreso, intorno alla mezzanotte l’auto su cui viaggiava si è ribaltata: l'ex calciatore è stato trasportato all’ospedale Gemelli per verificare la presenza di eventuali emorragie interne e tenere sotto controllo il trauma cranico. In mattinata è stato operato alla milza e ha riportato anche la frattura delle costole.