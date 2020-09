Esce di strada con la moto e finisce contro il muro di una casa, grave un centauro 22 enne

Un motociclista di 22 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale che si è verificato verso le 21 di ieri, in via Caneva, a Gemona. Il giovane, che viaggiava sulla due ruote assieme a una coetanea (che ha rimediato ferite meno gravi, è uscito autonomamente di strada, finendo contro il muro perimetrale di una casa. Il 22 enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in ambulanza. Sul posto i Vigili del Fuoco di Gemona. Rilievi e viabilità a cura dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.



