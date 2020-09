Perde il controllo dell'auto ed esce di strada, ferito un 19enne

Incidente nella notte a San Giorgio di Nogaro lungo la statale 14.

Un 19enne della Bassa friulana, alla guida di una Ford Fiesta, ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e terminando la sua corsa sul ciglio della carreggiata.

Rimasto ferito nell'impatto, il ragazzo è stato elitrasportato in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Miseridordia di Udine. Non è in pericolo di vita.

Sul posto oltre ai soccorso sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Latisana e i vigili del fuoco per la bonifica nel manto stradale.