Si taglia l'addome con la flex, incidente sul lavoro a Fagagna

Infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri in una fabbrica di Fagagna. Le cause sono in corso di accertamento da parte degli ispettori dell'Azienda Sanitaria. Un uomo che stava tagliando una lamiera, utilizzando una smerigliatrice flex, si è procurato un taglio all'addome. L'infortunio, all'inizio, sembrava molto grave. Allertato il Nue 112 per l'invio di un'ambulanza. L'uomo ha riportato solamente una lesione superficiale, che guarirà in una ventina di giorni. È stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio di San Daniele del Friuli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.