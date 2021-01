Incendio in zona San Rocco, fumo da una palazzina

Fiamme in una palazzina di via San Rocco poco dopo le 13 di oggi. I vigili del fuoco sono intervenuti in seguito a una segnalazione che ha denunciato l'uscita di fumo da un appartamento. Sul posto anche la polizia locale.

I fatti

Poco prima delle 13 di oggi, venerdì 1 gennaio, un appartamento al primo piano di uno stabile di 5 piani di via San Rocco ha preso fuoco: a quanto si è appreso, l'incendio è cominciato dal soggiorno. È probabile che le fiamme si siano scatenate per un guasto di natura elettrica: l'incendio ha distrutto tutto il soggiorno e il fumo si è diffuso per tutto l'appartamento, al momento inagibile, e in parte del vano scale del condominio.

Un uomo, l'unico residente nell'appartamento, è stato trasportato per accertamenti all'ospedale di Udine, perché ha respirato il fumo causato dall'incendio. I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile anche parte dell'appartamento superiore. Più squadre del comando di Udine sono interventue, sul posto il vicecomandante Sergio Benedetti per gli accertamenti.